Buruk: 'Gurur duyacağımız şekilde bitirmek istiyoruz'

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Manchester United ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Buruk maça çıkmadan önce elenmiş olduklarını hatırlatarak "Avrupa kupalarında son maçımıza çıkıyoruz. Devam etmek isterdik ama çok zorlu bir grubun dördüncüsü olarak ayrılacağız. Ancak iyi işler yaptığımızı söyleyebiliriz. Maçın sonunda yine gurur duyabileceğimiz bir iş yapmış olmak istiyoruz." diye konuştu.



Sahaya çıkacak 11 konusunda nasıl bir tercih yapacağı sorulan Buruk, "Elimizdeki bütün oyuncular kaliteli. Sakatlığa, yorgunluğa göre değerlendirmeler yapıyoruz. Son 6 günde üçüncü maçımıza çıkacağız. Hangi ilk 11 olursa olsun tüm oyuncularıma güveniyorum." cevabını verdi.



"PSG KALİTELİ OYUNCULARA SAHİP"



Buruk, PSG'nin kaliteli oyunculara sahip, iyi ve formda bir takım olduğunu aktararak, şunları söyledi:



"Son 2 Şampiyonlar Ligi maçını kazandılar, bu maçı da kazanmak isteyecekler. İlk maçtan değişik bir atmosfer var. Biz ilk maçta çok fazla pozisyon bulduk. Rakibimiz de çok fazla pozisyona girdi. Zaten PSG böyle bir takım. En ufak şans verdiğinizde kalenize gelebilecek bir takım. Ama oyun içerisinde ofansif oynadıkları için savunmada boşluklar bırakabilen takım. İyi çıkarsanız gol pozisyonlarına girebiliyorsunuz. Birçok maçta ve bizim maçımızda da bunu gördük. İlk maçta çok fazla gol şansı gelmişti, gol atamamıştık. Burada yakaladığımız şansları gole çevirmeye çalışacağız. Rakibimize daha az pozisyon vermeye çalışacağız."



"TECRÜBESİZLİĞİ YAŞADIK"



Buruk, ilk 2 maçta Şampiyonlar Ligi'nin tecrübesizliğini yaşadıklarını, basit goller yediklerini ve normalde atabilecekleri golleri atamadıklarını kaydetti.



Manchester United galibiyetinin geç geldiğini ifade eden Buruk, bu tür takımlarla oynamanın önemli olduğunu söyledi.



Buruk, oyuncularıyla gurur duyduğunu ve bir teknik direktör için bunun önemli olduğunu aktardı.



Takım olarak öz eleştiri yaptıklarını belirten Buruk, "Önemli takımların olduğu grupta geriye iyi işler bıraktığımız düşünüyorum. Burada önemli olan ilk 2 veya 3'te yer almaktı. Bunu başaramadık ve bunun üzüntüsü yaşıyoruz." ifadesini kulland



