Bursasporlu taraftarlardan özel destek

Bursasporlu taraftarlar Afyonkarahisar'da kamp yapan takımı ziyaret etti. Taraftarlar, takıma tezahüratlar ve marşlarla destek verdi.Afyonkarahisar Spor Kompleksi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursasporlu futbolcuları yalnız bırakmayan taraftarlar Afyonkarahisar'a geldi. Yeşil beyazlı takımın antrenman yaptığı tesislere giden taraftar grubu burada Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ve futbolcularla bir araya geldi. Bir süre antrenmanı izleyen Bursaspor Taraftarlar Derneği üyeleri, tezahürat ve marşlarla takımlarına destek oldu. Taraftarlar Samet Aybaba ve futbolculara çeşitli ikramlarda bulundu.Bursaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Kemal Gürmen Saruhan, Samet Aybaba'ya güvendiklerini ve önemli futbolcular yetiştirdiğini söyledi. Saruhan,dedi.Dernek Başkanı Saruhan'ın konuşmasının ardından Bursaspor takımı antrenmana devam etti. Kondisyon, taktik ve top çalışması yapan futbolcular Samet Aybaba öncülüğünde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.