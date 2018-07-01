Bursaspor'da iki bomba; Ruiz ve Hernandez

Bursaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Timsah'ta Kosta Rika Milli Takımı'nın kaptanı Bryan Ruiz, Uruguaylı golcü Abel Hernandez isimleri ön plana çıktı. Yeşil-beyazlı kurmayların, Portekiz'in Sporting Lizbon takımı ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki tecrübeli sol kanat oyuncusu Bryan Ruiz'in menajeriyle yaptıkları görüşmede transfer teklifini ilettikleri belirtildi. Ruiz'in menajerinin, tecrübeli yıldızın Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Kosta Rika'yla yeni döndüğü için süre istediğini söylediği kaydedildi.Transfer komitesinin İngiltere Championship'te (2. Lig) Hull'da oynayan ve kontratı sona eren Abel Hernandez'in yanı sıra Beşiktaş'ın elden çıkarmayı istediği Brezilyalı golcü Vagner Love'la ilgili de girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. 27 yaşındaki Uruguaylı golcüye de tekliflerini sunan Bursaspor'un, Love'ı kiralık ya da satış opsiyonlu olarak kadroya dahil etmek için girişimde bulunduğu ifade edildi. Ruiz geçen sezon 33 maçta 2 gol, 2 asistle oynarken, ilk devrede aşil tendonundan sakatlanan Hernandez ise ikinci yarıda 10 maçta 8 gol, 1 asist katkısı sağladı.