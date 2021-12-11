Bursaspor ve Manisa FK yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Bursaspor ile Manisa FK 1-1 berabere kaldı.

, Fotoğraf; AA
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Bursaspor ve Manisa FK yenişemedi
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11 Aralık 2021 21:20
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Bursaspor ile Manisa FK karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Bitci Timsah Park'ta oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda baskıyı artıran Bursaspor, 51. dakikada Namık Alaskarov ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip Manisa FK, ev sahibi ekibe 78'de Serge Tabekou ile karşılık verdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Maçın kalan süresinde başka gol olmadı ve Bursaspor, sahasında Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından her iki takım da puanını 18'e yükseltti. Bursaspor averajla 14. sırada yer alırken, Manisa FK ise 15. sırada kendisine yer buldu. 

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Bersan Duran

Bursaspor: Erhan Erentürk, Alaskarov (Dk. 86 Vefa Temel), Hasan Ayaroğlu, Matavz (Dk. 86 Batuhan Kör), Taha Altıkardeş, Mert Yılmaz, Zalazar, Burak Altıparmak (Dk. 86 Tuğbey Akgün), Bruno (Dk. 78 Capan), İsmail Yüksek, Acolatse

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Kubilay Aktaş (Dk. 59 De Sousa), Gakpa, Hakan Barış, Anıl Koç, Sadi Karaduman, Landre, Diallo (Dk. 82 Ahmet Kesin), Mehmet Yılmaz (Dk. 59 Veli Çetin), Erhan Kara (Dk. 59 Ouambe), Okan Eken

Goller: Dk. 52 Alaskarov (Bursaspor), Dk. 78 Ouambe (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 5 Erhan Kara, Dk. 90 Okan Eken (Manisa FK), Dk. 7 Acolatse, Dk. 30 Hasan Ayaroğlu (Bursaspor)


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