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Bursaspor, transferde koşar adım!

Titi'yi Göztepe'ye veren Bursaspor, geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak oynayan Chelsea'den stoper Kenneth Omeruo'yla el sıkıştı.

Bursaspor, transferde koşar adım!
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08 Ağustos 2018 05:46
Dört koldan transfere hız veren Bursaspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Brezilyalı stoperi Titi'yi Göztepe'ye veren Timsah, yerine bonservisi Chelsea'de bulunan Kenneth Omeruo'yu alıyor. 25 yaşındaki Nijeryalı stoperle büyük oranda anlaştıklarını belirten İkinci Başkan Cem Öztürk, "Omerou kiralık olarak yüzde 80-90 oldu gibi, 600-700 bin Euro civarında anlaştık. Saviet transferi de bizim elimizde istersek olacak" diye müjdeyi verdi.

Öte yandan yeşil- beyazlıların, gündemindeki golcü Seydou Doumbia için teklif yükselttiği ve görüşmeleri hızlandırdığı öğrenildi.

NECİD DÖNÜYOR

Bursaspor yönetimi, Samet Aybaba'nın yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünmediği ve takımdan ayrı çalışan Çekyalı milli golcü Tomas Necid için yeniden takıma dahil edilmesi önerisinde bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcının da bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi. F.Bahçe maçı öncesinde Timsah'ta elde kalan golcülerden Stancu sakat, Kubilay da 2 maç cezalı durumda..

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