Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 2 Mart Cuma günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, kontrol pas çalışması ve yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.
Galatasaray maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan Bogdan Stancu, antrenmana katılmadı.
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Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, kontrol pas çalışması ve yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.
Galatasaray maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan Bogdan Stancu, antrenmana katılmadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın