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Bursaspor Stancu'suz çalıştı

Spor Toto Süper Lig'de 2 Mart Cuma günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da, Galatasaray maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan Bogdan Stancu, antrenmanda yer almadı

Kaynak: AA
Bursaspor Stancu'suz çalıştı
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26 Şubat 2018 13:34
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 2 Mart Cuma günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, kontrol pas çalışması ve yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

Galatasaray maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan Bogdan Stancu, antrenmana katılmadı.

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