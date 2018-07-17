Forvet hattına takviye çalışmalarını sürdüren Bursaspor transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor.Yeşil-Beyazlılar, Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Mehmet Batdal'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Devre arasında Osmanlı'ya kiralanan 1.95'lik santrforun menajeri ile ilk görüşme olumlu geçti.Öte yandan Yeşil-Beyazlılar'ın Dynamo Kiev'in 1.85'lik golcüsü Dieumerci Mbokani'yi kadroya katmak için tüm şartlarını zorladığı belirtildi.Samet Aybaba'nın ekibi, iki oyuncuyu da kadrosuna katarsa forvet transferini kapatmış olacak.