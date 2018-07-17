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Bursaspor, Mbokani ve Mehmet Batdal'ı istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Timsah'ta hedef Mehmet Batdal ve Dieumerci Mbokani.

Bursaspor, Mbokani ve Mehmet Batdal'ı istiyor
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17 Temmuz 2018 10:09
Forvet hattına takviye çalışmalarını sürdüren Bursaspor transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

Yeşil-Beyazlılar, Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Mehmet Batdal'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. D

evre arasında Osmanlı'ya kiralanan 1.95'lik santrforun menajeri ile ilk görüşme olumlu geçti.

Öte yandan Yeşil-Beyazlılar'ın Dynamo Kiev'in 1.85'lik golcüsü Dieumerci Mbokani'yi kadroya katmak için tüm şartlarını zorladığı belirtildi.

Samet Aybaba'nın ekibi, iki oyuncuyu da kadrosuna katarsa forvet transferini kapatmış olacak.

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