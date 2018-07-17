Forvet hattına takviye çalışmalarını sürdüren Bursaspor transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor.
Yeşil-Beyazlılar, Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Mehmet Batdal'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. D
evre arasında Osmanlı'ya kiralanan 1.95'lik santrforun menajeri ile ilk görüşme olumlu geçti.
Öte yandan Yeşil-Beyazlılar'ın Dynamo Kiev'in 1.85'lik golcüsü Dieumerci Mbokani'yi kadroya katmak için tüm şartlarını zorladığı belirtildi.
Samet Aybaba'nın ekibi, iki oyuncuyu da kadrosuna katarsa forvet transferini kapatmış olacak.
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Yeşil-Beyazlılar, Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Mehmet Batdal'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. D
evre arasında Osmanlı'ya kiralanan 1.95'lik santrforun menajeri ile ilk görüşme olumlu geçti.
Öte yandan Yeşil-Beyazlılar'ın Dynamo Kiev'in 1.85'lik golcüsü Dieumerci Mbokani'yi kadroya katmak için tüm şartlarını zorladığı belirtildi.
Samet Aybaba'nın ekibi, iki oyuncuyu da kadrosuna katarsa forvet transferini kapatmış olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın