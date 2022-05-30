Bursaspor, Fernandao'yu çok arıyor!

Spor Toto 1.Lig'de oynadığı 36 maçta topladığı 44 puanla tarihinde ilk kez TFF 2.Lig'e düşen Bursaspor, bu sezon attığı 43 gole karşılık kalesinde kalesinde 53 gol gördü… Ligin en az gol atan ve en çok gol yiyen 5 takımdan biri olmanın acısını küme düşerek yaşayan yeşil beyazlılar ne yazık ki son yıllarda santrfor sıkıntısı çekiyor. Ligin ilk yarısında takımdan ayrılan Batuhan Kör 3, Tim Matavz 2 gol kayderken, ara transferde kadroya dahil edilen Joao Pedro 5, kiralıktan dönen Berat Altındiş 1 gol kaydetti. Bazı maçlarda ileri uçta oynayan Namık Alaskarov 6 gole ulaşırken, Eren Güler ise gol sevinci yaşayamadı.



FERNANDAO-BAKAMBU FIRTINASI



Timsah'ın forvet konusundaki sıkıntısı sadece bu sezona özel değil. Santrfordan yana en son 2014-2015 sezonunda yüzü gülen Bursaspor, sonraki sezonlarda ise bir türlü aradığı golcüyü bulamadı. O sezon Brezilyalı Fernandao'nun 22 golle Süper Lig'in krallık tacını taktığı yeşil beyazlı takımda Demokratik Kongolu Cedric Bakambu da rakip fileleri 13 kez sarsarak çok ciddi bir katkı sağlamıştı. 2015-2016 sezonuna başlarken kiralık oynayan Fernandao'nun Fenerbahçe'ye gitmesi, Bakambu'nun da Villarreal'e satılmasının ardından yeşil beyazlı takımın forvet kâbusu başladı.



DE SUTTER SIFIR ÇEKTİ



İki golcüsünün yerini Tomas Necid ve Tom de Sutter ile doldurmak isteyen Timsah, istediği verimi alamayınca devre arasında da Trabzonspor'dan Deniz Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Ancak sezon sonunda Çek futbolcu Necid 11 golde kalırken, Belçikalı De Sutter tek bir gol dahi atamadan ligi tamamladı. Deniz Yılmaz ise 13 maçta attığı 6 golle yeşil beyazlı camiayı umutlandırdı. Ancak aynı Deniz 2016-2017 sezonunun ilkyarısında çok kötü bir performans sergileyip, alternatif olarak alınan Sinan Bakış da hiçbir varlık gösteremeyince, bu kez devre arasında Gençlerbirliği'nden Bogdan Stancu transfer edildi. Sezonun bitiminde ise Deniz'in 4, Sinan'ın 1, altyapıdan çıkan Kubilay'ın da 6 golü vardı. Rumen forvet Stancu ise 13 maçta sıfır çekmişti.



DİKİŞ YİNE TUTMADI!



2017-18 sezonuna forvet transferi yapmadan başlayan Bursaspor'da Teknik Direktör Paul le Guen'in çok güvendiği Stancu ligi 8 golle tamamlarken, ara transferde alınan Moussa Sow 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Sinan Bakış, Kubilay ve devre arasında gönderilen Deniz Yılmaz ise gol atamadılar. Timsah'ın kötü talihi bir sonraki sezon da değişmedi. Fransa'nın Rennes takımından Diafra Sakho'yu kadrosuna katan, alternatif olarak da Beşiktaş'tan Umut Nayir'i kiralayan yeşil beyazlı kulüp önce Senegalli'nin, ardından da Stancu'nun ekonomik isyanlarıyla geçen sezonun sonunda Süper Lig'e veda etti. Lig bitiminde santrfor oynayan 5 futbolcunun attığı gol sayısı ise sadece 7'ydi.



GEÇEN SEZONU MUMLA ARADIK



Uzun süre transfer tahtasının açtırılması için beklenen 2019-2020 sezonunda Yevgen Seleznov 26 maçta 10 gol atabilirken, Kubilay Kanatsızkuş 37 maçta 7 gol, Ali Akman da 20 maçta 2 gol sevinci yaşadı. Play-off'ta olaylı bir şekilde Adana Demir'e elenerek sezonu hüsranla kapatan Bursaspor, transfer tahtasının kapalı olduğu geçen sezon devre arasında takımdan ayrılan genç golcüsü Ali Akman'dan 18 maçta 10 gol, Batuhan Kör'den 29 maçta 7, Eren Güler'den 11 maçta 4, Berat Altındiş'ten de 13 maçta 3 gollük katkı aldı. 4 genç forvetin toplam gol sayısı 24'ü buldu.



6 İSİMDEN 17 GOL



Süper Lig hedefiyle başlayan 2021-2022 sezonunda tahtayı açıp 17 transferle rekor kıran Bursaspor ne yazık ki aradığı golcüyü yine bulamadı. 900 bin Euro maliyetle alınan Tim Matavz sadece 2 gol atıp takımdan ayrılırken, devre arasında getirilen Portekizli Joao Pedro 13 maçta 5 gol kaydetti. Bazı maçlarda ileri uçta oynatılan Namık Alaskarov 6 gol, Trabzon'a satılan Batuhan Kör 3, kiralıktan dönen Berat Altındiş de 2 maçta 1 gol attı. Eren Güler ise gol sevinci yaşayamadı. Futbolda klişe bir laf vardır: 'Başarı için atanın ve tutanın iyi olacak'. Tablo ortada. Bursaspor'un bu sezon hariç, son yıllarda kaleciden yana yüzü hep güldü. Gol noktasında ise bir türlü yeni bir Fernandao gelmeyince son 4 yılda takım 2 kez küme düşme şoku yaşadı. (Bursa Olay Gazetesi)





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