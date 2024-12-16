Bursaspor'da beklenmedik karar; Batalla

Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Teknik direktörümüz Sayın Pablo Martin Batalla ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz." denildi.

11 PUAN FARKLA LİDER



3. Lig'de mücadele eden Türkiye'nin beşinci şampiyonu Bursaspor, 39 puanla en yakın rakibi Düzcespor'un 11 puan önünde bulunuyor.



