Bursaspor, Batalla ile yola devam kararı aldıklarını duyurdu

Bursaspor Kulübü, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yola devam etme kararı aldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Bursaspor, Batalla ile yola devam kararı aldıklarını duyurdu
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19 Aralık 2024 00:03
Bursaspor Kulübü, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yola devam etme kararı aldığını açıkladı. 

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, 

"Kamuoyuna Duyuru

Değerli Bursaspor Ailesi, Yönetim Kurulumuz, teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır.

Bu kararın camiamız için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri yer aldı.
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