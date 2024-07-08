Bursaspor'a 2,5 yıl sonra büyük müjde!

2,5 yıldır kapalı olan transfer tahtasını alacaklı listesindeki tüm isimlerle anlaşarak açan Bursaspor, yeni sezon kadrosuna kattığı oyuncuların lisanslarını TFF'den alabilecek.



İş yoğunluğu gerekçesiyle hayli ağır davranan FIFA'nın internet sitesinde bugün itibariyle yasaklı kulüpler listesinde Bursaspor ile ilgili herhangi bir dosyanın kalmadığı görüldü.



Geçen hafta listede Bursaspor'un 3 dosyasının kaldığı görülüyordu.



Pazartesi günleri güncellenen listeyle birlikte FIFA'lık dosyaları tamamen temizlenen yeşil beyazlı kulüp dış transferde anlaşmaya vardığı 11 oyuncunun evraklarını TFF'ye teslim edip lisanslarını alacak. [Olay]





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