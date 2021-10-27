Bursaspor, 6 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor, Ceyhanspor'u 6-1 mağlup ederek tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bursaspor.org.tr
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Bursaspor, 6 golle turladı
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27 Ekim 2021 19:57
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Ceyhanspor'u 6-1 mağlup etti.

Bitci Timsah Arena'da oynanan mücadelede yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 4 ve 27. dakikalarda Emirhan Aydoğan, 17. dakikada Hasan Ayaroğlu, 30. dakikada Batuhan Kör, 76. dakikada Vefa Temel ve 85. dakikada Hasan Karaca kaydetti.

Konuk Ceyhanspor'un tek golü ise 25. dakikada Abdurrahman Emek'ten geldi.

Bu sonucun ardından Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi. Ceyhanspor ise kupaya veda etti.


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