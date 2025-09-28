28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
2-0
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
2-1
28 Eylül
Metz-Le Havre
0-0
28 Eylül
Lecce-Bologna
2-2
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
2-183'
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-1
28 Eylül
Angers-Brest
0-2
28 Eylül
Lille-Lyon
0-1
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
0-084'
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-1
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
2-2
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
4-2
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
2-4
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
0-2
28 Eylül
Roma-Verona
2-0
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
1-2
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
2-064'
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
2-1
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
2-1
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-1
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
1-2
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
3-1
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
0-0
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
1-2
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-1
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
1-1
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
0-3
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-4
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-1
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Bursaspor, 525 gün sonra evinde mağlup oldu!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6. hafta mücadelesinde Bursaspor, evinde Isparta 32 Spor'a 1-0 kaybetti. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla birlikte 525 gün sonra bir iç saha maçında mağlubiyet yaşadı.

calendar 28 Eylül 2025 22:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bursaspor.org.tr
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6. hafta mücadelesinde Bursaspor, evinde Isparta 32 Spor'u ağırladı.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynana karşılaşmayı deplasman ekibi Isparta 32 Spor, 1-0 kazanmayı başardı.

Yeşil-pembeli ekibe galibiyeti getiren golü 64. dakikada Baran Başyiğit attı.

Bu sonuçla birlikte Bursaspor, 525 gün sonra bir iç saha maçında mağlubiyet yaşadı.

Yeşil-beyazlı ekip gelecek hafta Kırklarelispor'a konuk olurken, Isparta 32 Spor evinde Kahramanmaraş İstiklal'i ağırlayacak.

Isparta temsilcisi aldığı bu galibiyetle birlikte puanını 13' yükseltti. Bursaspor ise 15 puanda kaldı.

 Reklam 
