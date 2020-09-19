Bursaspor, 2. haftada ilk kez kazandı

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Altınordu ile Bursaspor, İzmir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi maçı 2-0 kazandı.
Bursaspor'un golleri; 58. dakikada Emirhan Aydoğan ve 73. dakikada Ali Akman'dan geldi.
Bursaspor, TFF. 1. Lig'in 3. haftasında Giresunspor'u konuk edecek. Altınordu ise aynı haftada Boluspor deplasmanına gidecek.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır
Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 62 Kerim Alıcı), Ravil Tagir, Sinan Osmanoğlu, Ufuk Budak (Dk. 85 Yiğit Emre Çeltik), Ahmet İlhan Özek (Dk. 85 Oğuzhan Akgün), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil (Dk. 77 Hüseyin Altuğ Taş), Metehan Mimaroğlu, Muzaffer Kocaer (Dk. 62 Burak İnce), Hüsamettin Yener
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak (Dk. 71 Ramazan Keskin), Recep Aydın (Dk. 86 Batuhan Kör), Burak Altıparmak, Özer Hurmacı (Dk. 71 Çağatay Yılmaz), Ozan İsmail Koç (Dk. 46 Vefa Temel), Ali Akman (Dk. 90+1 Onur Atasayar)
Goller: Dk. 58 Emirhan Aydoğan, Dk. 73 Ali Akman (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Oğulcan Ülgün, Dk. 61 Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Dk. 49 Vefa Temel, Dk. 75 Ramazan Keskin (Bursaspor)
Bursaspor'un golleri; 58. dakikada Emirhan Aydoğan ve 73. dakikada Ali Akman'dan geldi.
Bursaspor, TFF. 1. Lig'in 3. haftasında Giresunspor'u konuk edecek. Altınordu ise aynı haftada Boluspor deplasmanına gidecek.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır
Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 62 Kerim Alıcı), Ravil Tagir, Sinan Osmanoğlu, Ufuk Budak (Dk. 85 Yiğit Emre Çeltik), Ahmet İlhan Özek (Dk. 85 Oğuzhan Akgün), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil (Dk. 77 Hüseyin Altuğ Taş), Metehan Mimaroğlu, Muzaffer Kocaer (Dk. 62 Burak İnce), Hüsamettin Yener
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak (Dk. 71 Ramazan Keskin), Recep Aydın (Dk. 86 Batuhan Kör), Burak Altıparmak, Özer Hurmacı (Dk. 71 Çağatay Yılmaz), Ozan İsmail Koç (Dk. 46 Vefa Temel), Ali Akman (Dk. 90+1 Onur Atasayar)
Goller: Dk. 58 Emirhan Aydoğan, Dk. 73 Ali Akman (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Oğulcan Ülgün, Dk. 61 Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Dk. 49 Vefa Temel, Dk. 75 Ramazan Keskin (Bursaspor)