Bursa'da taraftarlardan başkana tam destek!

61 yıllık tarihin en zor günlerini geçiren Bursaspor'da geleceğe artık güvenle bakılıyor…



Bunda en önemli etken Başkan Enes Çelik ve yönetim kurulu ile oluşturulan İcra ve Proje kurullarının çalışmaları, kent dinamiklerinin desteği oldu. Oluşturulan güven ortamıyla şehir yeniden yüzünü Bursaspor'a çevirdi ve dağ gibi biriken sorunlar birer birer ortadan kaldırıldı. Yeşil beyazlı renklere gönül verenler 39 yaşındaki genç başkan ve yönetimin Bursaspor'u 3 yılda Süper Lig'e taşıyacağını inanıyor.



CİDDİ İNDİRİM SAĞLANDI



Daha göreve gelmeden 2,5 yıldır kapalı olan transfer tahtasının 400 milyon lirayı geçen yükünü, yapılan sıkı pazarlıklar ve anlaşmalarla hatrı sayılır oranda düşürüp FIFA'daki tüm dosyaları kapatan Enes Çelik yönetimi yeşil beyazlı taraftarla birlikte tüm Bursa'nın da yüzünü güldürdü. Başkan Çelik Olay'a yaptığı özel açıklamada, "Herkes bilsin tahtayı kesin olarak açtık. Birilerine 'sen bize imza ver biz size ödeyeceğiz' demedik. Konuştuğumuz rakamların çoğunu ödedik. Önümüzdeki 8-9 ayda ödeyeceğimiz ufak rakamlar kaldı. Tahta problemini kalıcı bir şekilde bitirdik" demişti.



RAKAMLAR PAYLAŞILACAK



Yeşil beyazlı yönetim yaptığı anlaşmalarla Bursaspor'u 400 milyon lirayı aşan yükten kurtardı. Önümüzdeki günlerde transfere engel dosyalara ne kadar ödendiği kamuoyu ile paylaşılacak. Bursaspor'un menfaatini ön planda tutan yeşil beyazlı yönetimin bir çok oyuncudan önemli indirimler aldığı öğrenildi. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla ile 3 yıllık sözleşme imzalayıp Süper Lig yürüyüşünü başlatan ve bugüne kadar 10 nokta transfer yapan Enes Çelik yönetiminin kulübe kalıcı gelir yaratma konusundaki çalışmaları da sürüyor. Başta Bursasporlular olmak üzere tüm şehrin yüzünü güldürmeyi başaran Enes Çelik başkanlığındaki yönetim daha fazla desteği hak ediyor. [Bursa Olay]





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