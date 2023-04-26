Burnley şampiyonluğunu ilan etti

Championship'e yükselmeyi daha önce garantileyen Burnley, Blackburn Rovers'ı 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Burnley şampiyonluğunu ilan etti
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26 Nisan 2023 01:03
İngiltere Championship ekibi Burnley, Blackburn Rovers deplasmanına çıktı.

Premier Lig'e daha önceden yükselmeyi garantileyen Burnley, rakibini 1-0 mağlup ederek Championship şampiyonluğunu resmen ilan etti.

Karşılaşmada Burnley'e galibiyeti getiren tek golü 66. dakikada Manuel Benson kaydetti. Karşılaşmanın ardından Burnleyli oyuncular ve menajer Vincent Kompany şampiyonluklarını doyasıya kutladı.

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