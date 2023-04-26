Burnley şampiyonluğunu ilan etti

İngiltere Championship ekibi Burnley, Blackburn Rovers deplasmanına çıktı.
Premier Lig'e daha önceden yükselmeyi garantileyen Burnley, rakibini 1-0 mağlup ederek Championship şampiyonluğunu resmen ilan etti.
Karşılaşmada Burnley'e galibiyeti getiren tek golü 66. dakikada Manuel Benson kaydetti. Karşılaşmanın ardından Burnleyli oyuncular ve menajer Vincent Kompany şampiyonluklarını doyasıya kutladı.
Premier Lig'e daha önceden yükselmeyi garantileyen Burnley, rakibini 1-0 mağlup ederek Championship şampiyonluğunu resmen ilan etti.
Karşılaşmada Burnley'e galibiyeti getiren tek golü 66. dakikada Manuel Benson kaydetti. Karşılaşmanın ardından Burnleyli oyuncular ve menajer Vincent Kompany şampiyonluklarını doyasıya kutladı.
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