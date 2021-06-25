Burhan Özbilgin: "Şenol Güneş, F.Bahçe düşmanlığını bırak"

Fenerbahçe Kongre Üyesi Burhan Özbilgin, flaş açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Burhan Özbilgin: 'Şenol Güneş, F.Bahçe düşmanlığını bırak'
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25 Haziran 2021 16:09
Fenerbahçe Kongre Üyesi Burhan Özbilgin, Olağan Seçimli Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray ve Beşiktaş hakkında konuşan Özilgin, şu ifadeleri kullandı;

"F.BAHÇE DÜŞMANLIĞINI BIRAK ŞENOL GÜNEŞ"

"Şenol Güneş, Fenerbahçe düşmanlığını bırak! Senin aklın hala burada çevirdiğin tiyatroda"

"BİZDE TÜRK BAYRAĞI VAR, G.SARAY'DA FRANSIZ..."

"Bizim her yerimizde Türk bayrağından başka bir şey yoktur; Galatasaray'ın okulunda Fransa bayrağı var; çıkın bunu konuşun"

"BİZ ŞİKE YAPMADIK"

"Denizli'de Galatasaray'a şampiyonluk verdik, İstanbul'da Bursa'ya şampiyonluk verdik. Beşiktaş, Hatay'a 7 attı. Fenerbahçe'nin mazisinde şike yoktur, biz şike yapmadık"


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