"Burası Trabzonspor.. Burada kahramanlar bitmez"

Trabzonspor'da maçtır takımı sırtlayan Bakasetas durdu, bu kez Yusuf Sarı kurtarıcı oldu. 22 yaşındaki oyuncu 1 yıl sonra ligde ağları havalandırdı, 85 metre topu taşıyıp 'Messi'vari bir gol attı. Esas soru işareti kaledeydi ancak 18 yaşındaki lise öğrencisi Kağan, Trabzonspor altyapısının değerini bir kez daha gösterdi. Genç file bekçisi, ilk maçında performansıyla güven verdi. Avcı, sol bekte de yine Trabzon'un bir başka evladına sarıldı, Faruk Can'ı ilk maçında Marlon'u aratmadı

Haber; Fanatik
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'Burası Trabzonspor.. Burada kahramanlar bitmez'
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21 Şubat 2021 14:52
Yusuf Sarı
Yusuf Sarı
Trabzonspor
Bordo-Mavililer ne zaman sıkıntıya düşse altyapıya sarıldı, devamında da hem Trabzonspor hem Türk futbolu Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır gibi yıldızlar kazandı...Başakşehir maçında yine böyle bir hikaye vardı. 7 ismin korona, 3 oyuncunun sakat, Nwakaeme'nin ise cezalı olduğu haftada teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzon'un gençlerine güvendi. 3 kalecinin yokluğunda eldivenleri 18 yaşındaki Kağan taktı, sol bekte de 2000 doğumlu Faruk Can oynadı. Kulübede de Hüseyin Türkmen dışında altyapıdan tam 7 isim daha yer aldı.

Önce çalımladı sonra kurtardı

Lise öğrencisi Kağan, en genç file bekçisi olarak Trabzonspor'un tarihine geçtiği maçta kalesini gole kapattı. Son dakikalarda çok kritik bir kurtarış yaptı. 18 yaşındaki başarılı kaleci, kendisine gelen bir geri pasta ise yılların tecrübesi Demba Ba'ya attığı çalımla ve soğukkanlı performansıyla alkış aldı. Uğurcan, Erce ve Arda'nın yokluğunu hiç aratmayan Kağan Moradaoğlu, gelecek adına güven verdi, Trabzonspor'da asla kaleci sorunu olmayacağını gösterdi.

Sakatlıklar onu yıldırmadı

Kağan gibi Faruk Can Genç de kariyerindeki ilk Süper Lig maçını Başakşehir'e karşı oynadı. Daha önce kupada şans bulan Faruk, Marlon'un yokluğunu hiç aratmadı. Müthiş mücadele eden Faruk, Serkan Asan gibi altyapıdan çıkan diğer bir bek oyuncusu oldu. Ve Yusuf Sarı... Geçen sezondan bu yana ciddi sakatlıklar yaşamasına rağmen asla pes etmeyen 22 yaşındaki gurbetçi yıldız, sonradan girdiği maçta inanılmaz bir gol attı, Fırtına'yı zafere taşıdı. Bakasetas'ın yerine bu kez Yusuf çilingir olurken, 1 yıl sonra ligde gol sevinci yaşadı



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