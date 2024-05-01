Burak Haşhaş: ''Dünyada bilardo deyince ilk sırada Türkiye geliyor''

Yunanistan'ın Salamina kentinde 26-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşen U25 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Burak Haşhaş, finale kalarak altın madalyanın sahibi oldu. Bilardo serüvenine 9-10 yaşlarında başladığını söyleyen Haşhaş, "Yoluma futbolla mı yoksa bilardoyla mı devam edeceğim diye kendime sordum ve bilardoyu tercih ettim. Bilardo tutkum olmasa kendime bu cevabı vermezdim. Daha sonra antrenmanlarımı daha sık ve profesyonelce yapmaya başladım. Çünkü artık bilardonun benim profesyonel işim olacağı anlamında bazı hisler oluşmaya başladı. 3 senedir profesyonel bilardo oynuyorum. Yetenek her zaman bir yere kadar oluyor. Bunun haricinde geldiğim noktada çalışmanın önemi çok büyük. 'Ben yetenekliyim, çalışmama gerek yok' dersem başarıya kesinlikle ulaşamazdım. Günde 6-8 saat antrenman yapıyorum. Bu şekilde çalışarak büyükler kategorisinde güzel başarılar elde ettiğimi düşünüyorum. Güzel turnuvalar ve güzel maçlar çıkarttım. Bu konuda mutlu ve gururluyum" diye konuştu.



'DÜNYADA BİLARDO DEYİNCE İLK SIRADA TÜRKİYE GELİYOR'



Çeşitli organizasyonlarda U17 şampiyonluğu, U25 Avrupa şampiyonluğu, U22 dünya şampiyonluğu ve U22 kategorilerinde dünya 3'üncülüğü olduğunu belirten Haşhaş, "Dışarıdan maçları rahat geçiriyormuş gibi görünsem de bu rahatlığın sebebini çalışmanın verdiği özgüvenden kaynaklandığını söyleyebilirim. Bu anlamda hem masa içi hem masa dışı antrenmanlarımı sürdürüyorum. Bilardo denince dünyada önde gelen birkaç ülke sayacak olursak bunların başında Türkiye ve Kore gelir. Ülke olarak bilardoda dünyaya göre çok önemli yerdeyiz. Avrupa'da da aynı şekilde hem gençler hem de büyükler kategorisinde Türkiye her zaman büyük favorilerdendir. Çünkü gerçekten çok güçlü oyuncularımız var. Türkiye'de bilardonun bu kadar popüler hale gelmesini sağlayan kesinlikle ustamız Semih Saygıner'dir. Onun haricinde Bora Karatay ustamızın da yaptıklarını söylemeden geçemeyeceğim. Türk bilardosuna katkıları çok önemlidir" dedi.



'AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GÜÇLÜ MAÇLAR ÇIKARTTIM'



Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir turnuva geçirdiğini ifade eden Haşhaş, turnuvanın en başından final maçına kadar güçlü maçlar çıkarttığının altını çizerek, "Etkili bir performansla turnuvayı şampiyonlukla tamamladım. Herhangi bir baskı veya heyecan hissetmedim diyebilirim. Ya kazanmak ya kaybetmek vardı önümde ben de kazanmayı seçtim. Şuan Ankara'da Türkiye 1. Lig Play-Off müsabakaları oynanıyor. 24 takımdan oluşan turnuva 4 gün boyunca sürecek. Bu turnuvada final oynayan 2 takım Portekiz'in Porto şehrinde düzenlenecek olan 'Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na' katılım hakkı kazanacak. Hedefimiz buradan 'Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na' katılıp şampiyon olmak" ifadelerinde bulundu.





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