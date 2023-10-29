Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'nde konuk ettiği TOFAŞ'ı uzatma periyodunda 107-100 mağlup eden Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, "Büyüdükçe öğreniyoruz, öğrendikçe büyüyoruz." dedi.



Gören, yaptığı açıklamada, geçen haftanın kendileri için zor geçtiğini, dünkü karşılaşmanın ilk yarısında onun etkisini gördüklerini kaydetti.



Soyunma odasına 17 sayı geride gittiklerini hatırlatan Gören, şöyle konuştu:



"Kimliğimizi hatırlamamız gerektiğini söyledim. Çok inanılmaz bir oyuncu grubu var burada. Gerçekten birbirine bağlı, bizlere bağlı. Büyüdükçe öğreniyoruz, öğrendikçe büyüyoruz. Çok şükür Aliağa'da basketbolu şu atmosfere getirdik. Sadece Galatasaray, Beşiktaş, Anadolu Efes maçlarında değil, diğer maçlarda da salonda bu şekilde atmosfer görüyoruz. Onların desteği ile kazandık. Yardımcı antrenörlerimiz Candost, İbrahim ve Derya'ya da ayrı bir parantez açmak lazım. Bütün hafta çok büyük emek verdiler."



Gören, hafta içi yardımcı antrenörleri Murat Kaya'nın 9 yaşındaki kızı Leyla'nın vefat ettiğini hatırlatarak, "Çok küçük teselli ama galibiyeti Murat Kaya'ya, Göksun'a ve Elif'imize hediye ediyorum. Onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.



Ligde 5 haftada 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan Aliağa Petkimspor, 6 Kasım Pazartesi günü Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ne konuk olacak.



