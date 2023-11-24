Bünyamin Derman: 'En az 25 milyon euro harcamalılar'

Beşiktaş Tüpraş Stadı'nın mimarı Bünyamin Derman, başkan adaylarının 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde stat kapasitesinin artırılmasıyla ilgili program açıklamalarını değerlendirdi.
Derman, "Mevcut koşullarda stadı büyütmek o kadar kolay değil. Dahası çok da gerekli değil. Stadın yapılışında Anıtlar Yüksek Kurulu'nun koyduğu koşullara uygun bir proje gerçekleştirilmiştir. Büyütme projelerinin bu kurulun engelleriyle karşılaşacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Bünyamin Derman, çatının yenilenmesi işinin büyük bir maliyet gerektirdiğine vurgu yaptı. Derman, "Belli bölümlerde koltukların sökülerek ayakta seyirciye yer açılması sadece yurt içi maçlarda geçerli olacak bir karardır. UEFA tüm uluslararası maçlarda stattaki herkesin mutlaka oturarak arka sırtlığı olan standart ölçüdeki koltuklarda yer almasını öngörmektedir. Büyütme, kapasite artırımı gibi nedenlerle membran çatının yenilenmesi de en az 25 milyon Euroluk harcamayı gerektirir" dedi.
Derman sözlerini şöyle tamamladı: "UEFA, yarı finale kadar 30 bin kişilik statları da kabul etmektedir. Sadece final maçları için 70 binin üstünde kapasite koşulu konmuştur. Tüpraş Stadı, 41 bin 903 kişilik ve Avrupa şampiyonasında en azından grup maçlarına ev sahipliği yapabilir. Işık sorunu yoktur. Reklam yerleri proje kapsamında belirlenmiştir. Taraftar etkisi konusunda ise Leipzig maçında aşırı gürültü ve ses yoğunluğundan rakip takım oyuncusunun oyundan çıktığı unutulmamalıdır."
Derman, "Mevcut koşullarda stadı büyütmek o kadar kolay değil. Dahası çok da gerekli değil. Stadın yapılışında Anıtlar Yüksek Kurulu'nun koyduğu koşullara uygun bir proje gerçekleştirilmiştir. Büyütme projelerinin bu kurulun engelleriyle karşılaşacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Bünyamin Derman, çatının yenilenmesi işinin büyük bir maliyet gerektirdiğine vurgu yaptı. Derman, "Belli bölümlerde koltukların sökülerek ayakta seyirciye yer açılması sadece yurt içi maçlarda geçerli olacak bir karardır. UEFA tüm uluslararası maçlarda stattaki herkesin mutlaka oturarak arka sırtlığı olan standart ölçüdeki koltuklarda yer almasını öngörmektedir. Büyütme, kapasite artırımı gibi nedenlerle membran çatının yenilenmesi de en az 25 milyon Euroluk harcamayı gerektirir" dedi.
Derman sözlerini şöyle tamamladı: "UEFA, yarı finale kadar 30 bin kişilik statları da kabul etmektedir. Sadece final maçları için 70 binin üstünde kapasite koşulu konmuştur. Tüpraş Stadı, 41 bin 903 kişilik ve Avrupa şampiyonasında en azından grup maçlarına ev sahipliği yapabilir. Işık sorunu yoktur. Reklam yerleri proje kapsamında belirlenmiştir. Taraftar etkisi konusunda ise Leipzig maçında aşırı gürültü ve ses yoğunluğundan rakip takım oyuncusunun oyundan çıktığı unutulmamalıdır."
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