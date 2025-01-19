Bünyamin Balat: "İstediğimiz şeyleri yapamadık"

Adana Demirspor'un oyuncusu Bünyamin Balat, sahalarında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bünyamin Balat: 'İstediğimiz şeyleri yapamadık'
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19 Ocak 2025 22:35

Adana Demirspor'un 28 yaşındaki futbolcusu Bünyamin Balat, Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Balat, "Bence maça çok iyi başlayamadık. İstediğimiz şeyleri yapamadık. 30 dakika sonra sistem oturdu sahada. Kırmızı karttan sonra oyun koptu. Fenerbahçe'de kaliteli ayaklar var, onlar da cezayı kesti. Biz pes etmeden mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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