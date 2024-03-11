Chicago Bulls'un, yıldız oyuncusu Zach LaVine'i bu yaz tekrar takas etmeye çalışacağı bildirildi.



NBC Sports Chicago'dan KC Johnson, LaVine'in önümüzdeki yaz takas piyasasında tekrar yer bulacağını belirtti:



"Bulls, geçtiğimiz yaza dek LaVine merkezli birçok takas görüşmesine katılmıştı. Bu sezon kötü başladığında hem Bulls hem de LaVine'in temsilcileri, LaVine'e yeni bir yuva bulma konusunda açık olma konusunda anlaştılar. Ancak NBC Sports Chicago geçtiğimiz ay LaVine'in hiçbir zaman özel olarak takas talebinde bulunmadığını bildirmişti.



Yine de Bulls, bu konuda Detroit Pistons'la iletişime geçmiş fakat görüşmeler 8 Şubat'taki son takas tarihine kadar pek ilerleme kaydedemişti. Bir kaynak, Bulls'un bu yaz LaVine'i tekrar takas etmeye çalışacağını söyledi."



Şubat ayının başında sağ ayağından geçirdiği ameliyattan dolayı şu anda parkelerden uzak kalan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bulls'ta sadece 25 maçta forma giymiş ve 19,5 sayı, 5,2 ribaund ve 3,9 asist ortalamaları yakalamıştı.





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