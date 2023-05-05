Chicago Bulls'un, kısa süre önce başkan yardımcısı Arturas Karnisovas'ın sözleşmesini uzatma üzerine anlaştığı belirtildi.



The Athletic'ten Darnell Mayberry, Chicago'nun sezonun başlarında Billy Donovan ile yaptıklarına benzer şekilde, Karnisovas'ın kontratını "sessiz sedasız" bir şekilde uzattığını söyledi.



Bulls, bu sezon play-in turnuvasına Doğu Konferansı'nın 10. sırasından dahil olmuş ve Toronto Raptors'a aldığı mağlubiyetle sezona veda etmişti.



Mayberry, bu durumu "Organizasyon genelinde insanlar, takımın doğru yönde ilerlediğine inanıyor. Karnisovas'ın Bulls COO'su Michael Reinsdorf ile iyi bir iş ilişkisi var ve bu da, Karnisovas'ın ikinci bir sözleşme ile işine devam etmesini sağlayacağa benziyor." şeklinde özetledi.





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