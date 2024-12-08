Bülent Uygun: "Hakem tüm haklarını rakibe verdi"

Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, sahalarında Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bülent Uygun: 'Hakem tüm haklarını rakibe verdi'
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08 Aralık 2024 19:09
Sivasspor'un çalıştırıcısı Bülent Uygun, evinde Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadele hakkında konuşan Uygun, "İstediğimiz planladığımız şekilde bir oyun anlayışı vardı, önlemler, oyun mantalitesi. Her şeyin güzel gittiği bir ortamda bireysel hatalar futbolun içinde var. Futbolcu kardeşlerim hata yapabiliyor, hata yapınca da pahalıya patlıyor. Basit iki hata bizi 2-1 geri düşürdü. Direkten dönenler, girdiğimiz pozisyonlar, oynadığımız futbol mutluluk verici. İlk defa 15 bin taraftarımız geldi ama maalesef kaybettik, Galatasaray'ı tebrik ediyoruz." dedi.

Karşılaşmanın hakemini değerlendiren teknik adam "Sertlik dozajından ziyade sahada tüm takdir haklarını rakibe verdi. Her yere düştüklerinde faul verdi, bize vermedi. Vermesi gereken faulleri vermedi. Son dakikada Manaj'ın yaptığı kırmızı kart, TV'den bir daha izleyeceğim. Onlar vakit geçirmek için yerde yattılar. Böyle olunca sert gibi göründü ama sert bir oyun değildi. Yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.
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