Bülent Korkmaz: 'Her şey olumluydu'

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Farklı bir galibiyet aldık. Her şey olumluydu, tek olumsuzluk yediğimiz gol oldu." dedi.



Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir maçı kazandıklarını belirtti.



Maçın başından sonuna kadar iyi oynadıklarına değinen Korkmaz, "İyi oyunumuz devam ediyor ve üzerine koyarak devam ediyoruz. Farklı bir galibiyet aldık. Her şey olumluydu, tek olumsuzluk yediğimiz gol oldu. Artık gelecek maçları düşünmeye başlayacağız." diye konuştu.



Maçın hakeminin çok kolay kart gösterdiğini savunan Korkmaz, "Olawoyin'in pozisyonu sarı kart değildi. O kadar yakın mesafeden kart imkansız. Miya'nın pozisyonu, Alper Potuk'un pozisyonu sarı kart değildi. Bir şey söyleyeceğim ama söylemek istemiyorum. Çünkü konuşunca ceza alıyoruz. Bunun için konuşmayacağım." ifadelerini kullandı.



Korkmaz, Çaykur Rizespor'a imza atması beklenen Amilton'un hazır oyuncu olduğunun altını çizerek, "Bildiğimiz tanığımız oyuncu. Maçlarda görev alıyordu veya sonradan giriyordu. İnşallah Çaykur Rizespor'a faydası olur." değerlendirmesinde bulundu.





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