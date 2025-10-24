24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
1-0
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
2-0
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Bülent Bölükbaşı: "Oyuncu kaybetmek pahalıya mal oluyor"

Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Erzurumspor maçı sonrası konuştu.

24 Ekim 2025 19:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bülent Bölükbaşı: 'Oyuncu kaybetmek pahalıya mal oluyor'




Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, takım olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirtti.

Bazı futbolcularını oynatamadıklarını anlatan Bölükbaşı, şunları kaydetti: 

"Kadromuz zaten bayağı dar. Bu darlık içinde oyuncu kaybetmek bize çok pahalıya mal oluyor. Bugün oyun bizden çok uzak değildi ama yaptığımız bireysel hatalardan kaynaklı yediğimiz goller bizi yıkıyor. Direncimiz çok düşük ve bunu artırmamız lazım. Erzurumspor bizden daha iyi, istekli ve arzuluydu. Kazanmayı daha çok istediler ve kazandılar. Tebrik ediyorum."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
