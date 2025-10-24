Bülent Bölükbaşı: 'Oyuncu kaybetmek pahalıya mal oluyor'

Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, takım olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirtti.



Bazı futbolcularını oynatamadıklarını anlatan Bölükbaşı, şunları kaydetti:



"Kadromuz zaten bayağı dar. Bu darlık içinde oyuncu kaybetmek bize çok pahalıya mal oluyor. Bugün oyun bizden çok uzak değildi ama yaptığımız bireysel hatalardan kaynaklı yediğimiz goller bizi yıkıyor. Direncimiz çok düşük ve bunu artırmamız lazım. Erzurumspor bizden daha iyi, istekli ve arzuluydu. Kazanmayı daha çok istediler ve kazandılar. Tebrik ediyorum."



