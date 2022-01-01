Bucks, DeMarcus Cousins'ı serbest bırakıyor...

Milwaukee Bucks'ın, DeMarcus Cousins'ı serbest bırakmayı planladığı bildirildi.



The Athletic'den Shams Charania tarafından bildirildiği üzere Bucks, ligdeki sözleşmeler Cuma günü tamamen garanti altına alınacağı için, bu hamleyi kadro esnekliği sağlamak için gerçekleştirecek.



Kasım ayında Bucks ile garantisiz olan 2 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayan Cousins, kadro dışı kalan Brook Lopez'in yerine sağlam bir ilave ve süperstar Giannis Antetokounmpo ile Bobby Portis için iyi bir yedek görevi görmüştü.



Boogie oynadığı 16 maçta ortalama 16.7 dakika süre alarak, 8.7 sayı, 5.5 ribaund ve 1.1 asist istatistikleri tutturmuştu.



