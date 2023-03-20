Bucaspor 1928 sıkı takipte

TFF 2. Lig'in güçlü ekiplerinden Bucaspor 1928, ilk 2 sıradaki rakiplerini takibini sürdürüyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor 1928 sıkı takipte
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20 Mart 2023 15:35
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta içinde lider Kocaelispor'u evinde 1-0 yenerek puan farkını 7'ye indiren Bucaspor 1928, Sarıyer deplasmanında da 2-1 kazanarak seri başlattı. Zorlu mücadelede son dakikalarda bulduğu golle galibiyete uzanan Bucaspor 1928, lider Kocaelispor ve 2'nci basamaktaki Vanspor'u takibini sürdürdü. 

Teknik direktör Sait Karafırtınalar, takımının kazanma alışkanlığı elde ettiğini belirterek, "Kocaelispor galibiyetinin ardından Sarıyer'i deplasmanda yenmek çok önemliydi. Biz sonuna kadar yarışın içinde olacağız. Önümüzde çok karşılaşma var. Hepsi ayrı ayrı final niteliği taşıyacak. Biz sadece kendimize odaklanalım, biz kazandıkça rakiplerimiz kayıplar yaşar" dedi.
 
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