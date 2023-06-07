Bucaspor 1928, Play-off 3.tur ilk maçında İskenderunspor'u mağlup etti

TFF 2.lig play-off Kırmızı Grup 3.tur maçları oynandı. Bucaspor 1928 rakibini 2 farklı skorla mağlup etti ve avantajı kaptı.
Grupta 2 play-off etabı geçerek 3. tura yükselen İskenderunspor, normal sezonu 2. bitirip doğrudan bu turdan başlayan Bucaspor 1928'i konuk etti.
İstanbul'da Pendik Stadı'nda yapılan müsabakayı Bucaspor 1928, 3-1 kazandı.
Rövanş müsabakası, 11 Haziran Pazar günü Bucaspor 1928'un ev sahipliğinde yapılacak. Yeni Buca Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Grupta 2 play-off etabı geçerek 3. tura yükselen İskenderunspor, normal sezonu 2. bitirip doğrudan bu turdan başlayan Bucaspor 1928'i konuk etti.
İstanbul'da Pendik Stadı'nda yapılan müsabakayı Bucaspor 1928, 3-1 kazandı.
Rövanş müsabakası, 11 Haziran Pazar günü Bucaspor 1928'un ev sahipliğinde yapılacak. Yeni Buca Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
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