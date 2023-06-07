Bucaspor 1928, Play-off 3.tur ilk maçında İskenderunspor'u mağlup etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off'unda 3. tur ilk maçı yapıldı. Bucapsor 1928, İskenderunspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bucaspor 1928, Play-off 3.tur ilk maçında İskenderunspor'u mağlup etti
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07 Haziran 2023 21:21
TFF 2.lig play-off  Kırmızı Grup 3.tur maçları oynandı. Bucaspor 1928 rakibini 2 farklı skorla mağlup etti ve avantajı kaptı. 

Grupta 2 play-off etabı geçerek 3. tura yükselen İskenderunspor, normal sezonu 2. bitirip doğrudan bu turdan başlayan Bucaspor 1928'i konuk etti.

İstanbul'da Pendik Stadı'nda yapılan müsabakayı Bucaspor 1928, 3-1 kazandı.

Rövanş müsabakası, 11 Haziran Pazar günü Bucaspor 1928'un ev sahipliğinde yapılacak. Yeni Buca Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

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