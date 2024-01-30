Bucaspor 1928 evinde sahaya çıkacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928 çarşamba günü evinde Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Bucaspor 1928 evinde sahaya çıkacak
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30 Ocak 2024 15:51
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu mesaisinde deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 1-0 yenilip galibiyet hasretini 3 maça çıkaran ve zirve yarışından uzaklaşan Bucaspor 1928 çarşamba günü evinde Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek.

Yeni Buca Stadı'nda Metin Ateş'in düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren sarı-lacivertliler, son olarak Altay forması giyen orta saha Zeki Yıldırım'ı kadrosuna dahil etti. Tecrübeli futbolcu, Bucaspor 1928'le 1.5 yıllık sözleşme imzalarken, Zeki'nin lisansı çıktı. 

 
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