Bucaspor 1928, Ankara Demirspor'la karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 2-0 yenerek son 4 maçındaki 3'üncü galibiyetini alan ve 4'üncü sıraya yerleşen Bucaspor 1928, cumartesi günü evinde 8'inci basamaktaki Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek.



Yeni Buca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 27'nci hafta mücadelesinde Yalçın Taşkınfurat düdük çalacak.



İlk yarıda rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, evinde de kazanarak play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Grupta İzmir ekibinin 48, Başkent temsilcisinin ise 36 puanı bulunuyor.





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