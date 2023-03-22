Bu kez rota değişti: Galatasaray, Sevilla'dan istiyor

Süper Lig lideri Galatasaray, Sevilla'da forma giyen Arjantinli Erik Lamela ile ilgileniyor.

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Bu kez rota değişti: Galatasaray, Sevilla'dan istiyor
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22 Mart 2023 08:39
Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor.

Aslan, gelecek sezonun planlamaları doğrultusunda Erik Lamela'yı gündemine aldı. A Spor'un haberine göre oyuncu ile yakından ilgilenen Galatasaray, 3 milyon euro civarında bir bedel ile transferi bitirebilir.

GALATASARAY'A SEVILLALI ERIK LAMELA

Sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan Erik Lamela, Galatasaray'ın radarına takıldı! Yıldız hücumcu, halihazırda Sevilla tarafından da gözden çıkarılabilir durumda...

Daha yeni hoca değişikliği yaşayan İspanya ekibi, önümüzdeki yıl farklı bir yapılanmaya gidecek ve şu an kadrosunda bulunan çoğu futbolcu ile yollarını ayıracak.

OKAN BURUK ONAYLADI

Başarılı futbol adamı Okan Buruk, Erik Lamela için olumlu rapor verdi ve transferin önünü açtı.

FENERBAHÇE'YE GOL ATTI

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Sevilla karşı karşıya gelirken, Arjantinli futbolcu eşleşmeyi boş geçmedi. İspanya'daki ilk maçta golünü atan Lamela, Sevilla'nın Fenerbahçe'yi elemesinde büyük pay sahibi oldu.

DÜZENLİ OYNUYOR

31 yaşındaki kanat oyuncusu, Sevilla forması ile bu sezon 33 maça çıktı ve 6 gol ile 1 asistlik katkı sağladı. Arjantinli hücumcu, uzun soluklu bir sözleşme ile Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. 

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