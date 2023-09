Bruno Fernandes: 'Şampiyonlar Ligi çok farklı'

Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, takımın Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesiyle ilgili konuştu.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ FARKLI"



Bruno Fernandes, "Şampiyonlar Ligi'nde olmak her zaman özeldir. Dünyanın kulüpler düzeyindeki en iyi turnuvası. Her zaman orada olmak istersiniz çünkü Avrupa'nın en iyi kulüplerine karşı oynayabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi geceleri, özel gecelerdir" ifadelerini kullandı.



"UMARIM ÇOK GOL ATARIM"



Kulübüyle yeniden Devler Ligi'nde oynayacak olmasından dolayı heyecanlı ve istekli olduğunu aktaran Portekizli futbolcu, "Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadım ama o dönem stadyumda taraftarlar yoktu. Taraftarlar geri döndüğünde ve maçlarını kazandığımızda çok özeldi. Şampiyonlar Ligi çok farklı. Yeni transferler için de öyle olacak, onlar da diğer oyuncular gibi oynamaya hevesli olacak. Umarım Old Trafford'da çok sayıda gol atabilirim" diye konuştu.



Manchester United, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, Bayern Münih ve Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.