Miami Heat forveti Duncan Robinson, takımın geçtiğimiz gece Boston Celtics'e karşı aldığı 110-106'lık yenilgi sırasında Celtics yıldızı Jaylen Brown'ın sportmenlik dışı faulüne tepki gösterdi.



Son çeyreğin bitimine 7:54 kala Brown, Derrick White'tan bir pas almaya çalışırken iki oyuncu birbirine girdi. Robinson kolunu Celtics yıldızına doladıktan sonra, Brown Heat forvetini kolundan iterek tribünlere doğru düşmesine neden oldu.



Robinson, flagrant faul 1 ile cezalandırılan Brown'ın yaptığı bu hareketle ilgili maç sonrasında şunları söyledi:



"Çirkefçe bir hareketti doğrusu. Sırf böyle hareketler yüzünden sezonu kapatan adamlar oluyor. NBA tarihi boyunca tam olarak buna benzer hareketlerden dolayı gerçekten ağır sakatlıklar yaşanıyor. Tehlikeli, gereksiz ve aşırı olduğunu düşündüm."



"EMİNİM BİR DAHA YAPMAZ"



Brown ise, Robinson'ın kendisine kasıtlı olarak kolunu doladığını belirtti:



"Benim için bir sorun yoktu. Bence ne yapmaya çalıştığını gayet iyi biliyordu. savunma yapmak istemediği için kolunu bana dolamıştı. Faul çalmalarına rağmen kolunu halen çekmemişti, ben de kolumu kurtarmaya çalıştım.



Miami fiziksel olmasıyla ve bu tür şeylerden paçayı sıyırıp oyunu berbat etmesiyle bilinen bir takım. Günün sonunda kişisel alanınızı korumanız lazım.



Bana öyle geliyor ki Duncan Robinson sadece ortalığı karıştırmaya ve faul almaya çalışıyordu. Ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum ama eminim ki bir daha yapmayacaktır."



İki takım son iki sezonun her birinde konferans finallerinde karşılaşmış, Boston ekibi bu sezon Heat'i karşı karşıya geldiği üç maçta da mağlup etmişti.



