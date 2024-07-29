Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, ABD Milli Takımı genel menajeri Grant Hill'i kendisi için yaptığı "komplo teorisyeni" yorumunu eleştirdi.



X'te Hill'in açıklamasına değinen Brown, Hill'in kendisinin bir komplo teorisyeni olduğunu ima etmesini "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.



Kawhi Leonard'ın ayrıldığı ABD Milli Takımı'na alınmamış olan Brown, bunun sebebi olarak takımın sponsoru Nike'yi göstermişti. Hill, bu sezon Celtics'le NBA şampiyonluğuna ulaşan ve Finaller MVP'si ödülünü kazanmış olan Brown yerine, takım arkadaşı Derrick White'ı tercih etmişti.



Brown, attığı tweet'te "Grant Hill'in bana komplo teorisyeni demesi hayal kırıklığı yarattı. 21 yaşımdan beri başkan yardımcılığı yapıyorum. Bu işleri çok iyi anlıyorum."



NBA Oyuncular Sendikası başkan yardımcısı rolünde atıfta bulunan Brown, 2018'de NBA'deki üçüncü sezonundayken, lig tarihinde seçilen en genç başkan yardımcısı olmuştu.



Hill'in yakın zamanda konuk olduğu 'Dan Patrick Show'da, Brown'ın geçmişteki açıklamalarıyla ile ilgili yaptığı yorumlar ise şu şekildeydi:



"Menajeriyle konuşmuştum. Bu fikir Twitter'da yayılmadan önce mi yoksa sonra mıydı bilmiyorum ama evet, bu düşüncenin bir komplo teorisinden ibaret olduğunu düşünüyorum. Komplo teorilerini her zaman sevmişimdir ama bu gerçekten basketbol temelli bir karardı ve bunlar hep zor kararlardır. Daha önceki FIBA turnuvalarında yaşadıklarımızdan sonra, sahada ihtiyacımız olan doğru dengeyi ve doğru parçaları bulmayı hedefliyorduk."



Sekiz yıllık kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Brwon, Boston'ı Doğu Konferansı Finalleri ve NBA Finalleri'nin MVP'si olarak 18. şampiyonluğuna taşımıştı.





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