Brooklyn Nets'in, Sacramento Kings'in baş yardımcı koçu Jordi Fernandez'i yeni başantrenörü olarak işe alacağı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Nets'in bir sonraki başantrenör olarak Fernandez'i almaya yaklaştığını duyurdu.



An itibariyle Mike Brown yönetimindeki Kings'in baş yardımcı antrenörü rolünde olan Fernandez, Kings'e katılmadan önce Denver Nuggets'ta Michael Malone yönetiminde birkaç sezon geçirmiş, aynı zamanda Canton Charge'da G League'in baş antrenörlüğünü yapmıştı ve şu anda ise Kanada'nın başantrenörü olarak görev yapıyor.



Nets, Şubat ayında başantrenör olarak Jacque Vaughn'la yollarını ayırmış ve sezonun geri kalanında geçici olarak Kevin Ollie'yi görevlendirmişti.





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