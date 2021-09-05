Brezilya - Arjantin maçı canlı olarak Tuttur'da

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya ile Arjantin kozlarını paylaşıyor. Maça iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Brezilya - Arjantin maçı canlı olarak Tuttur'da
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05 Eylül 2021 11:08
Brezilya ile Arjantin Dünya Kupası Elemeleri'nde karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Nefesleri kesecek mücadelede Brezilya'nın kazanmasına 2,18'lik oran verildi, Arjantin'in kazanmasına 2,85'lik oran belirlendi ve beraberliğe ise 2,80 oran açıklandı. Maçın 2,5 ALT oranı 1,48 ve 2,5 ÜST oranı ise 2,13 olarak oluştu.

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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Mücadelede ilk golü Brezilya'nın atmasına 1,73'lük oran verilirken ilk golü Arjantin'in atmasına 2,01 ve Gol olmaz seçeneğine ise 6,25 oran duyuruldu.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Brezilya ile Arjantin kapışmasına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı Gol var oranı 1,87 olurken Karşılıklı Gol yok oranı ise 1,65 ile açıklandı.

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