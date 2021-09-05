Brezilya - Arjantin maçı canlı olarak Tuttur'da

Brezilya ile Arjantin Dünya Kupası Elemeleri'nde karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Nefesleri kesecek mücadelede Brezilya'nın kazanmasına 2,18'lik oran verildi, Arjantin'in kazanmasına 2,85'lik oran belirlendi ve beraberliğe ise 2,80 oran açıklandı. Maçın 2,5 ALT oranı 1,48 ve 2,5 ÜST oranı ise 2,13 olarak oluştu.
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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü Brezilya'nın atmasına 1,73'lük oran verilirken ilk golü Arjantin'in atmasına 2,01 ve Gol olmaz seçeneğine ise 6,25 oran duyuruldu.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Brezilya ile Arjantin kapışmasına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı Gol var oranı 1,87 olurken Karşılıklı Gol yok oranı ise 1,65 ile açıklandı.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Nefesleri kesecek mücadelede Brezilya'nın kazanmasına 2,18'lik oran verildi, Arjantin'in kazanmasına 2,85'lik oran belirlendi ve beraberliğe ise 2,80 oran açıklandı. Maçın 2,5 ALT oranı 1,48 ve 2,5 ÜST oranı ise 2,13 olarak oluştu.
ARJANTİN - BREZİLYA MAÇI TUTTUR'DA CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü Brezilya'nın atmasına 1,73'lük oran verilirken ilk golü Arjantin'in atmasına 2,01 ve Gol olmaz seçeneğine ise 6,25 oran duyuruldu.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Brezilya ile Arjantin kapışmasına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı Gol var oranı 1,87 olurken Karşılıklı Gol yok oranı ise 1,65 ile açıklandı.
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