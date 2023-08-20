Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Brest, deplasmanda Le Havre ile karşı karşıya geldi.



Stade Oceane'da oynanan müsabakayı deplasman ekibi 2-1 kazandı.



Brest'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Romain Del Castillo ve 56. dakikada Lilian Brassier kaydetti.



Le Havre'nin tek golü ise 52. dakikada Daler Kuzyayev'den geldi.



Bu sonuçla birlikte 2'de 2 yapan Brest, 6 puanla ligde 1. sıraya yükseldi. 2 haftada 1 beraberlik 1 mağlubiyet alan Le Havre ise 13. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Brest, deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak. Le Havre ise Rennes'in konuğu olacak.



LIGUE 1'DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI



Lille 2 - 0 Nantes

Reims 2 - 0 Clermont

Lorient 1 - 1 Nice











