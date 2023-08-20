Brest, Le Havre deplasmanında galip!

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Brest, deplasmanda Le Havre'yi 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Brest, Le Havre deplasmanında galip!
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20 Ağustos 2023 18:04
Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Brest, deplasmanda Le Havre ile karşı karşıya geldi.

Stade Oceane'da oynanan müsabakayı deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Brest'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Romain Del Castillo ve 56. dakikada Lilian Brassier kaydetti.

Le Havre'nin tek golü ise 52. dakikada Daler Kuzyayev'den geldi.

Bu sonuçla birlikte 2'de 2 yapan Brest, 6 puanla ligde 1. sıraya yükseldi. 2 haftada 1 beraberlik 1 mağlubiyet alan Le Havre ise 13. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Brest, deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak. Le Havre ise Rennes'in konuğu olacak.

LIGUE 1'DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Lille 2 - 0 Nantes
Reims 2 - 0 Clermont
Lorient 1 - 1 Nice



 

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