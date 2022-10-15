Brentford, Brighton'a göz açtırmadı

İngiltere Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde Brentford, sahasında Brighton'u ağırladı.



Brentford Community Stadı'nda oynanan maçı Brentford 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Karşılaşmada Brentford'a galibiyeti getiren golleri 27 ve 64. dakikalarda Toney kaydetti. Toney, böylelikle kariyeindeki 100. maçında 55 gol ve 19 asiste ulaştı. Ayrıca kariyerinin de 29. penaltısını gole çevirerek bugüne kadar hiç penaltı kaçırmamış oldu.



Bu sonuçla Brentford, 13 puana yükselerek 3. galibiyetini aldı. Brighton ise 14 puanda kaldı.





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