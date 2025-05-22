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Brandon Miller, Hornets'ın "dokunulmaz" tek oyuncusu

Charlotte Hornets yönetimi, Hoops Wire yazarı Sam Amico'nun aktardığına göre, genç yıldız Brandon Miller'ı takımın "dokunulmaz" oyuncusu olarak konumlandırmış durumda.

calendar 22 Mayıs 2025 13:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Brandon Miller, Hornets'ın 'dokunulmaz' tek oyuncusu
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Charlotte Hornets yönetimi, Hoops Wire yazarı Sam Amico'nun aktardığına göre, genç yıldız Brandon Miller'ı takımın "dokunulmaz" oyuncusu olarak konumlandırmış durumda.

Amico'nun bir NBA yöneticisinden aldığı bilgiye göre, takım içindeki tüm oyuncular arasında yalnızca Miller'ın takas görüşmelerinde tamamen dışarıda tutulduğu bildirildi.

2023 NBA Draftı'nda 2. sıradan seçilen Miller, çaylak sezonunda gösterdiği etkileyici performansla kulübün uzun vadeli planlarında merkez oyuncu haline geldi. Skor potansiyeli ve iki yönlü oyun becerisi, onu takımın üzerine inşa edileceği bir parça olarak öne çıkardı.

LaMelo Ball ve Miles Bridges gibi isimler ise resmi olarak "dokunulmaz" ilan edilmemiş olsa da, kulis bilgilerine göre bu oyuncuların yakın zamanda takas edilmesi pek olası görünmüyor. Ancak bunun nedeni, Hornets'ın onları elden çıkarmak istememesi değil, piyasada bu oyuncular için istenilen seviyede bir teklifin gelmemesi.

Bir yönetici, "Hornets bu oyuncular için öyle yüksek bir karşılık bekliyor ki, kimse bu bedeli ödemeye yanaşmıyor," açıklamasında bulundu.

Bu bilgiler, Charlotte Hornets'ın yaz dönemi planlarına dair önemli ipuçları sunuyor. Takım, Brandon Miller'ı geleceğin yıldızı olarak konumlandırırken, kadrodaki diğer parçalar için doğru tekliflerin gelmesi durumunda yeniden yapılanma sürecine girmeye hazır görünüyor.


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