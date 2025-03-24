Memphis Grizzlies forveti Brandon Clarke, sağ dizindeki yüksek dereceli PCL (arka çapraz bağ) yırtığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.



Çarşamba günü Portland Trail Blazers'a karşı oynanan maçta sakatlanan Clarke, geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru da sol aşil tendonunu koparmıştı.



Bu sezon sakatlıktan döndükten sonra 64 maça çıkan ve 18.9 dakika ortalamayla 8.3 sayı, 5.1 ribaund üreten Clarke, 28 yaşında ve mevcut kontratında iki yıl daha 25 milyon dolarlık ödeme alacak.



