Bradley: "Lakers'ı evden izlemek yine de harikaydı"

Los Angeles Lakers oyuncusu Avery Bradley, Lakers'ın şampiyonluk maratonunu evden izlemenin "yine de harika bir duygu" olduğunu söyledi.



Bradley, playofflarda tek bir maçta oynamamasına rağmen, kendisine NBA şampiyonu diyebildiği için çok mutlu.



Aile sağlığı endişeleri nedeniyle Orlando'daki sezon devamına katılmamayı tercih eden Lakers guardı, ESPN'den Dave McMenamin'e son iki aydır takım arkadaşlarını Teksas'taki evinden desteklemenin hala ödüllendirici bir deneyim olduğunu belirtti.



"Her maçı izledim. Hala bir Laker'ım. Tüm kariyerinizi bir şampiyonluk için oynuyorsunuz ve bu kadar yakın olduğumu ve orada olmasam da bir şeyin bir parçası olduğumu bilmek, yine de harika bir duygu."



Bradley, takımın 6. maç galibiyetinin ardından Lakers genel menajeri Rob Pelinka ile görüştüğünü belirtti. Pelinka, 29 yaşındaki oyuncunun bu sezon Lakers'ın başarısının önemli bir parçası olduğunu vurgulamıştı. Pelinka Temmuz ayında, Lakers'ın şampiyonluk kazanması durumunda, Bradley'ye bir şampiyonluk yüzüğü teklif edeceğine karar vermişti.



Bradley, normal sezon boyunca güçlü bir iki yönlü performansla katkıda bulunmuştu. Bradley, oynadığı 49 maçta, %36.4 üçlük isabetiyle 8.6 sayı ortalaması yakalamıştı.



