Bozkurt'a 2 maç men, Nazi sembollerine 30 bin euro

UEFA Disiplin Kurulu, verdiği son cezayla çifte standartını ortaya koydu.



Merih Demiral'a bozkurt selamı yaptığı için 2 maç men cezası veren UEFA Disiplin Kurulu, Nazi sembollerine ve bunların tribünlerde gösterimine 30 bin euro para cezası vererek çifte standartını ortaya koydu.



Atletico Madridli taraftarların Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı deplasman tribünlerinde Nazi sembolleri taşıması ve bunları göstermesine verilen 30 bin euro ceza şaşkınlık yarattı. Ayrıca, 1 deplasman maçında da tribünlerde yer almama cezası eklendi.



Lazio Kulübü de taraftarlarının Anderlecht ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ırkçı tezahüratlar yapması nedeniyle 45 bin euro ve iki tribününe 1 yıllığına kapatma cezası verdi.



