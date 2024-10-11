Bozkurt'a 2 maç men, Nazi sembollerine 30 bin euro

Merih Demiral'ın bozkurt selamına 2 maç ceza veren UEFA, Benfica deplasmanında Nazi sembolleri taşıyan ve sergileyen taraftarları nedeniyle Atletico Madrid'e 30 bin euro para cezası ve taraftarlarına 1 deplasman maçından men cezası verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bozkurt'a 2 maç men, Nazi sembollerine 30 bin euro
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11 Ekim 2024 13:19
Son güncelleme 11 Ekim 2024 13:32
UEFA Disiplin Kurulu, verdiği son cezayla çifte standartını ortaya koydu.

Merih Demiral'a bozkurt selamı yaptığı için 2 maç men cezası veren UEFA Disiplin Kurulu, Nazi sembollerine ve bunların tribünlerde gösterimine 30 bin euro para cezası vererek çifte standartını ortaya koydu.

Atletico Madridli taraftarların Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı deplasman tribünlerinde Nazi sembolleri taşıması ve bunları göstermesine verilen 30 bin euro ceza şaşkınlık yarattı. Ayrıca, 1 deplasman maçında da tribünlerde yer almama cezası eklendi.

Lazio Kulübü de taraftarlarının Anderlecht ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ırkçı tezahüratlar yapması nedeniyle 45 bin euro ve iki tribününe 1 yıllığına kapatma cezası verdi.

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