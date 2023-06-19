Bournemouth'un yeni teknik adamı Iraola oldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta teknik direktörlüğe Iraola getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bournemouth'un yeni teknik adamı Iraola oldu!
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19 Haziran 2023 21:48
İngiltere Premier Lig takımlarından Bournemouth'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola oldu.

Gary O'Neil ile yollarını ayıran Bournemouth, aynı gün takımı çalıştıracak ismi de duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 40 yaşındaki İspanyol teknik adam Iraola ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Son 3 sezondur İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu çalıştıran Iraola, daha önce ülkesinin Mirandes ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaka takımlarında da görev aldı.

Bournemouth, Premier Lig 2022-23 sezonunu 15. sırada tamamlamıştı.

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