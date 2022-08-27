"TRANSFERİ BİR FIRSAT OLABİLİR"

DEMBELE NASIL BİR OYUNCU?

Beşiktaş, Premier Lig ekibi Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'yi kiralamak için harekete geçmişti. Futbolcunun kiralanması konusunda uzlaşma sağlanırken, satın alma bedeli konusunda görüşmeler devam ediyor.Dembele'nin siyah-beyazlılara transferi için artık geri sayıma geçilirken, kanat oyuncusuyla ilgili flaş bir açıklama Bournemouth'un menajeri Scott Parker'dan geldi.Parker, "Oyuncuların ayrılma fırsatı olabilir. Sürekli oynamak isteyen bazı oyuncularımız var. Eğer bu yıl gidip futbol oynamak istiyorlarsa, o zaman kesinlikle bu fikre açık olacağız. Bu fırsatı gerçekten oyuncularımıza vermek istiyoruz. Çünkü burada sınırlı dakikaları olacak" ifadesini kullandı.Fildişi ve İskoçya vatandaşlığı bulunan 25 yaşındaki Siriki Dembele'nin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi sürüyor. Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen Ben Siriki Dembele, daha önce Peterborough, Nike Academy, Dundee gibi takımlarda görev yapmıştı.