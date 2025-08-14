14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-046'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Bournemouth'ta Zabarnyi yerine Batagov!

Bournemouth, Trabzonspor forması giyen Ukraynalı stoper Arseniy Batagov ile ilgileniyor.

calendar 14 Ağustos 2025 12:05 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 12:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Bournemouth, Paris Saint-Germain'e 66 milyon euro'ya (63+3 milyon euro) gönderdiği Illia Zabarnyi'nin yerine Türkiye'den transfer planlıyor.

HEDEF BATAGOV

İngiliz ekibi, Trabzonspor forması giyen Arseniy Batagov ile ilgileniyor.


Ukrayna basınında yer alan habere göre, Batagov transferinin Bournemouth'a 20 milyon euro'ya mal olabileceği öne sürüldü.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor, Ukraynalı stoper Batagov'u geçen sezon Zorya'dan 1.8 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Trabnzonspor forması altında 24 maçta süre bulan Batagov, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Arseniy Batagov'un Trabzonspor ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

BOURNEMOUTH'TA SAVUNMADAN İKİ VEDA

Bournemouth, Zabarnyi ile birlikte transfer döneminin başında da Dean Huijsen'i Real Madrid'e göndermişti. İngiliz temsilcisi, savunmanın ortasından iki önemli ayrılığın ardından sadece Lille'den Bafode Diakite'yi Lille'den 35 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
