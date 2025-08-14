Bournemouth'ta Zabarnyi yerine Batagov!

Bournemouth, Paris Saint-Germain'e 66 milyon euro'ya (63+3 milyon euro) gönderdiği Illia Zabarnyi'nin yerine Türkiye'den transfer planlıyor.
HEDEF BATAGOV
İngiliz ekibi, Trabzonspor forması giyen Arseniy Batagov ile ilgileniyor.
Ukrayna basınında yer alan habere göre, Batagov transferinin Bournemouth'a 20 milyon euro'ya mal olabileceği öne sürüldü.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Trabzonspor, Ukraynalı stoper Batagov'u geçen sezon Zorya'dan 1.8 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Trabnzonspor forması altında 24 maçta süre bulan Batagov, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Arseniy Batagov'un Trabzonspor ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
BOURNEMOUTH'TA SAVUNMADAN İKİ VEDA
Bournemouth, Zabarnyi ile birlikte transfer döneminin başında da Dean Huijsen'i Real Madrid'e göndermişti. İngiliz temsilcisi, savunmanın ortasından iki önemli ayrılığın ardından sadece Lille'den Bafode Diakite'yi Lille'den 35 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.
