Bournemouth, 3 puanı 3 golle aldı!

Premier Lig'in 7. haftasında Bournemouth, evinde Fulham'ı konuk etti.



Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bournemouth 3-1 kazandı.



Bournemouth'a galibiyeti getirem goller, 78. ve 90+6. dakikalarda Antoine Semenyo ve 84. dakikada Justin Kluivert'tan geldi. Fulham'ın tek golünü 70'te Ryan Sessegnon attı.



Bu sonuçla birlikte Bournemouth, ligdeki puanını 14'e çıkartırken Fulham ise 8 puanda kaldı.



Fulham önümüzdeki maç haftasında evinde Arsenal'i konuk edecek. Bournemouth ise deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.