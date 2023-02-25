Bouchalakis: 'Elimizden geleni yaptık, olmadı'

Konyasporlu futbolcu Andreas Bouchalakis, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Bouchalakis yaptığı açıklamada, "Bizler, buraya elimizden gelenin en iyisini yapmak için geldik. Ciddi bir rakiple karşılaştık. Elimizden gelen her şeyi yapmak için buradaydık. Antrenmanlar çok yüksek seviyede geçti. 22. dakikada 10 kişi kalmak bizi çok zorladı. Her şeyimizi vermek için buradaydık ama olmadı." dedi.



Bouchalakis, "Elimizden geleni verme zamanı geldi. Önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Galibiyete giden yol vereceğimiz eforla alakalı. Odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Ayrıca, Türkiye'de yaşanan depremden dolayı hayatını kaybedenler adına çok üzgünüm. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu maçın 1 saniyeliğine de olsa bunu unutturmasını isterdik ama üzücü bir sonuçla karşılaştık." şeklinde konuştu.





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