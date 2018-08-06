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Borussia Dortmund, Witsel transferini açıkladı!

Borussia Dortmund, Axel Witsel'i 20 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Borussia Dortmund, Witsel transferini açıkladı!
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06 Ağustos 2018 16:23
Borussia Dortmund, transferde bombayı patlattı ve Çin ekibi Tianjin Quanjian'dan Axel Witsel'i transfer etti.

Alman ekibi, 20 milyon euro bonservis ücretiyle 29 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. 29 yaşındaki futbolcu, kulüpler arasındaki dokümantasyon işlemlerinin bitmesinin ardından Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Standard Liege altyapısından yetişen Witsel, 2011 yazında Benfica, bir sezon sonra ise 40 milyon avroya Zenit'e gitti. Belçika Milli Takımı formasını 96 kez giyen Witsel, 2017'nin Ocak ayından beri de Tianjin Quanjian'da oynuyordu. 2017'de Tianjin Quanjian'a 20 milyon euroya transfer olan Witsel, Çin temsilcisinde 47 resmi maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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